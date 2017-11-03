В МКС заявили про готовність почати слідство про воєнні злочини в Афганістані

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду заявила, що проситиме схвалити відкриття офіційного розслідування звинувачень щодо воєнних злочинів в Афганістані, яке може стосуватися і військ США.

Як заявила головний прокурор Фату Бенсуда, є достатні підстави вважати, що в перебігу воєнного конфлікту в Афганістані були скоєні воєнні злочини і злочини проти людяності.

Як мовиться в її заяві, «в належний час» вона звернеться до суддів Міжнародного кримінального суду з проханням дозволити це розслідування, бо дійшла висновку, що всі юридичні критерії для цього досягнені.

У цій заяві не згадано, яких саме учасників конфлікту може стосуватися розслідування.

Минулого року Фату Бенсуда подала звіт, у якому йшлося, зокрема, про те, що є попередні підстави вважати: війська США могли скоїти воєнні злочини в Афганістані і на таємних місцях утримання Центрального розвідувального управління США в інших країнах протягом 2003–2004 років. Також у тому звіті були згадані і звинувачення щодо можливих воєнних злочинів із боку урядових сил Афганістану та ісламістського угруповання «Талібан».

Вашингтон уже відкидав такий очікуваний крок головного прокурора МКС і заявляв, що будь-яке розслідування дій військ США на предмет воєнних злочинів в Афганістані було б «небажаним і недоречним».

США не ратифікували Римський статут, головний документ про діяльність Міжнародного кримінального суду, саме через імовірність, що він колись розглядатиме можливі злочини американських військових, і відтак Вашингтон не зобов’язаний зважати на дії цього суду.