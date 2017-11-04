Штаб: минулої доби на Донбасі троє військових поранені

У штабі АТО заявляють, що минулої доби унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, унаслідок обстрілу з гранатометів і кулеметів підтримуваними Росією бойовиками позицій ЗСУ біля Авдіївки поранений один військовослужбовець

За даними штабу, ще один військовий поранений поблизу Новоолександрівки унаслідок обстрілу бойовиків з великокаліберного кулемету.

«Під вогонь піхотного озброєння окупантів, увечері потрапили наші опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та двічі неподалік Луганського. У районі Троїцького ворог застосовував міномети калібру 120 міліметрів», – повідомляють у прес-центрі

Крім того, бойовики обстрілювали позиції українськийх військових біля Трьохізбенки, Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського, додають в штабі.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що внаслідок обстрілу українських військових поранена мирна жителька селища Трудівське, а в угрупованні «ЛНР» звинувачують військових у десяти порушеннях режиму тиші за минулу добу.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.