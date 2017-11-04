ООН: зафіксоване 31 звинувачення співробітників організації в сексуальному насильстві

В Організації Об’єднаних Націй заявляють, що у липні-вересні було зареєстровано 31 новий випадок сексуального насильства або експлуатації з боку співробітників організації.

В ООН 3 листопада заявили, що майже половина цих випадків пов’язана з агенцією ООН з питань біженців.

Прес-секретар Стефан Дюжаррік заявив, що Генеральний секретар Антоніо Гутерріш «звичайно розчарований і засмучений тим, що ці дії продовжуються».

Дюжаррік заявив, що протягом звітного періоду було зареєстровано 12 заяв проти миротворців і 19 проти цивільних осіб, які працюють в агентствах ООН.

12 випадків стосуються військовослужбовців з операцій щодо підтримання миру, в тому числі в Центральноафриканській республіці й Малі.

Він додав, що не всі звинувачення були перевірені, а деякі ще перебувають на ранніх етапах оцінки.

У березні Гутерріш оголосив про заходи, спрямовані на боротьбу із збільшенням сексуального насильства та експлуатації з боку миротворців та персоналу ООН. Серед цих кроків було приділено більше уваги жертвам, а також заборонам на алкоголь для військових.