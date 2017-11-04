Росія: у Москві проходить хода націоналістів «Русский марш»

У столиці Росії, Москві, проходить узгоджена з міською владою хода націоналістів «Русский марш».

На офіційному сайті акції заявлені такі вимоги, як відставка президента і уряду Росії, заборона так званої «замісної міграції», боротьба з корупцією і свобода інтернету.

«Русский марш» проходить в двох частинах Москви: в районі Любліно і біля станції метро «Жовтневе поле». Повідомляється, що поліція проводить ретельний огляд на підходах до місця початку ходи. Активістам, зокрема, не дозволяють проносити банери.

Даних про затримання немає.

У суботу вранці стало відомо про обшуки в активістів кількох рухів, які традиційно беруть участь в «Русскому марші».