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04 Листопад 2017, Київ 13:20
Новини | Події

«Відрита Росія»: управління ФСВП почало перевірку через скарги Сенцова щодо листів

Олег Сенцов

Управління Федеральної служби виконання покарань Росії по республіці Саха (Якутія) повідомило про «проведення службової перевірки» через скарги українського режисера Олега Сенцова, якому не надають всю кореспонденцію. Про це 3 листопада повідомляє громадська організація «Відкрита Росія».

Зазначається, що управління ФСВП відреагувало на лист Сенцова, який було опубліковано на сайті «Відкритої Росії» 30 вересня. У листі Сенцов вказав, що за рік якутський відділ видав йому лише дві листівки: одну на Новий рік і другу – на день народження.

У зв’язку з цим, начальник управління ФСВП Росії по Республіці Саха (Якутія) пообіцяв створити комісію для проведення службової перевірки стосовно ознак дисциплінарного проступку співробітників.

Як повідомляє «Відкрита Росія», в ході перевірки наглядового органу було встановлено, що в 2016 року на ім’я Сенцова надійшло 58 листів, в2017 році– 15.

В управлінні ФСВП стверджують, що всі ці листи були вручені Сенцової.

Проте адвокат Сенцова Дмитро Дінзе стверджує, що листи до засудженого в Росії українського режисера не доходять, йому віддали тільки одну листівку на Новий рік і одну на день народження.

«Співробітники йому сказали, що всю його кореспонденцію пересилають в Москву», – розповів «Відкритій Росії» Дінзе.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

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