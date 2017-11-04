У Зімбабве затримали американку за порівняння президента з гобліном

Американську журналістку затримали в Зімбабве за порівняння президента Роберта Мугабе з гобліном.

Марта О’Донован працює на місцевому телеканалі Magamba TV. На своїй сторінці в соцмережі twitter вона написала про «гобліна», чиї родичі купили «Роллс-ройс» – імені президента Зімбабве в публікації журналістка не назвала, однак відомо, що нещодавно такий автомобіль ввезли в країну сини Мугабе.

Журналістку заарештували вранці 3 листопада, поліція провела в її квартирі обшук і вилучила ноутбук.

Щодо затриманої порушили справу про «підрив авторитету і образу президента», журналістці загрожує тюремне ув’язнення на термін до року.

Правозахисники в Зімбабве також повідомили, що журналістку у арештували через запис «гоблін, чия дружина та пасинок купили Rolls-Royce».

Посольство США в Зімбабве підтвердило, що американку затримали, і пообіцяло стежити за ситуацією.

На початку жовтня в Зімбабве затримали журналіста приватної щоденної газети NewsDay Кеннета Ньянгані. Він опублікував матеріал про те, що дружина президента Мугабе передала прихильникам по партії як пожертвування свій одяг, а також нижню білизну. Репортера звинуватили в наклепі. Йому загрожує до шести місяців в’язниці і штраф 200 доларів.

Роберт Мугабе править Зімбабве з 1980 року (з 1987 – на посаді президента). Зараз йому 93 роки.