Росія: у Москві під час ходи «Русский марш» затримані кілька людей

У столиці Росії, Москві, під час ходи «Русский марш» затримані кілька людей.

Організатори акції заявили про скасування ходи. На офіційному сайті акції серед вимог були заявлені відставка президента і уряду Росії, заборона так званої «замісної міграції», боротьба з корупцією і свобода інтернету.

«Русский марш» розпочався в двох частинах Москви: в районі Любліно і біля станції метро «Жовтневе поле». Повідомлялося, що поліція проводить ретельний огляд на підходах до місця початку ходи. Активістам, зокрема, не дозволяли проносити банери.

У суботу вранці стало відомо про обшуки в активістів кількох рухів, які традиційно беруть участь в «Русскому марші».