Прем’єр Лівану заявив про відставку

Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі подав у відставку.

У телевізійному зверненні він повідомив, що основною причиною відставки стало, зокрема, втручання Ірану і руху «Хезболла» у внутрішні справи Лівану.

Крім того, Харірі зазначив, що залишає свій пост і з міркувань власної безпеки.

За словами політика, в Лівані зараз панує атмосфера, що нагадує обстановку незадовго до вбивства його батька.

Рафік Харірі обіймав посаду глави уряду Лівану наприкінці 90-х початку 2000-х років. Він загинув в результаті теракту в Бейруті в лютому 2005 року.

Зараз Саад Харірі перебуває в Саудівській Аравії. За даними Reuters, президент Лівану Мішель Аун зазначив, що планує обговорити обставини відставки з Харірі відразу після його повернення.

Саад Харірі обіймав пост прем’єра Лівану з 2009 по 2011 рік. Його кабінет пішов у відставку на тлі подій так званої «арабської весни!». У 2016 році Харірі знову був призначений прем’єр-міністром.