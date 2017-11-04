США закликають ЮНЕСКО здійснити «глибокі реформи»

Головний посланець США в ЮНЕСКО закликав до «глибоких реформ» в культурному агентстві ООН. Про це Кріс Хеґедорн заявив 4 листопада у штаб-квартирі агентства під час однієї з останніх промов США в ЮНЕСКО перед тим, як країна наступного року покине організацію.

Хеґедорн заявив, що рішення вийти з ЮНЕСКО «не було легко ухвалене», але було необхідністю через питання бюджету, включення Палестини у члени ЮНЕСКО та через країни, які використовують агентство для просування своєї політики.

Він закликав ЮНЕСКО прискорити ухвалення рішень щодо витрат і збільшити зусилля, щоб запобігти поширенню насильницького екстремізму через освіту, особливо за допомогою соціальних мережах.

Сполучені Штати залишаться «рішучим прихильником ідеалів, на яких заснована ЮНЕСКО», і будуть підтримувати захист культурної спадщини та освітні програми, сказав Хеґедорн.

На початку жовтня стало відомо про вихід США зі складу ЮНЕСКО. У Держдепартаменті США повідомили, що з 31 грудня 2018 року представництво США в ЮНЕСКО буде замінене на спостережну місію, а рішення про вихід було ухвалене через «занепокоєння США дедалі більшими боргами ЮНЕСКО, необхідністю фундаментально реформувати організацію і тривалим антиізраїльським ухилом у ЮНЕСКО».

США перестали платити внески до ЮНЕСКО ще 2011 року після того, як організація вирішила прийняти до складу членів Палестину на правах держави, але й після того зберегли своє представництво у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.