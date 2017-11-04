У Дніпрі на уроках петриківського розпису збирають кошти бійцям у зоні АТО

У суботу в Дніпрі на доброчинному майстер-класі з петриківського розпису в «Кузні української інтелігенції» активісти влаштували збір коштів для військових в зоні АТО. На захід, організований волонтерською чотою «Добрі люди», прийшли як молоді, так і люди літнього віку.

«Людей збирали через соціальні мережі. Прийшли як наші друзі, так і зовсім незнайомі люди. Ми будемо продовжувати цю серію майстер-класів, адже інтерес до петриківського розпису є. Це не просто малювання, це зв’язок з українським корінням», – розповіла координатор акції Анастасія Теплякова.

За її словами, учасники навчання мають зробити доброчинні пожертви на користь українських військових. Усі зібрані кошти волонтери витратять на підтримку бійців батальйону спецпризначення «Донбас-Україна» ЗСУ, яким, серед іншого, необхідні планшети та футляри для зброї.

Опановування петриківського розпису з благодійною метою відбувається під наглядом майстрині, яка знайомить учнів з інструментами і матеріалами, необхідними для декоративного розпису, показує найпростіші елементи розпису пензликом та пальцями.

«Я займаюсь петриківським розписом уже 10 років, маю міжнародні відзнаки. Це перший такий доброчинний майстер-клас», – розповіла Анна Гопак.

У Дніпрі волонтерських рух на підтримку українських військовослужбовців діє з весни 2014 року. Допомогою військовим займаються десятки громадських об’єднань, як офіційно зареєстрованих, так і неформальних.