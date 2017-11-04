Прем’єр-міністр Лівану оголосив про відставку

Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі оголосив, що йде у відставку, і заявив про загрозу власному життю. У телезверненні 4 листопада із Саудівської Аравії, де він перебуває з візитом, Харірі повідомив також, що причиною відставки стало втручання Ірану у внутрішні справи Лівану і посилення позицій угруповання «Хезболла».

«Хезболла» – це рука Ірану, при чому не тільки в Лівані, але і в інших арабських країнах», – сказав він.

За словами політика, в Лівані зараз панує атмосфера, що нагадує час, незадовго до вбивства його батька. Рафік Харірі займав посаду прем’єра Лівану наприкінці 90-х – на початку 2000-х років. Він загинув в результаті теракту в Бейруті в лютому 2005 року.

Телекомпанія «Аль-Арабія», посилаючись на неназвані джерела, повідомила, що замах на життя Саада Харірі було зірвано в Бейруті кілька днів тому.

Саад Харірі був прем’єром Лівану з 2009 до 2011 року. Його кабінет пішов у відставку на тлі подій так званої Арабської весни. У 2016 році Харірі знову був призначений прем’єр-міністром країни. Його уряду значною мірою вдалося захистити країну від наслідків громадянської війни в сусідній Сирії.

Міжнародні аналітики не виключають, що відставка Харірі може викликати напруженість в країні.