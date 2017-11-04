Німеччина: тисячі людей вийшли на марш за відмову від вугілля

Тисячі людей вийшли на вулиці Бонна із закликом до поступового припинення використання вугілля як джерела енергії перед запланованими на наступний тиждень переговорами про зміни глобального клімату, які проходитимуть у цьому німецькому місті.

Організатори маршу 4 листопада закликали уряд Німеччини реалізувати плани Паризької кліматичної угоди 2015 року з відмови у світовій економіці від викопних видів палива у цьому сторіччі.

Реалізація Паризької угоди обговорюватиметься на зустрічі з питань клімату серед 195 країн у Бонні з 6 до 17 листопада.

Президент США Дональд Трамп влітку заявив, що США виходять із Паризької кліматичної угоди, а вже восени держсекретар Рекс Тіллерсон припустив, що країна може залишитися її учасником, але за «належних умов».

Дональд Трамп раніше заявив про перебільшену роль людини в глобальному потеплінні. Водночас 3 листопада Федеральний уряд США опублікував доповідь про глобальну зміну клімату, вказавши, що «немає альтернативного пояснення» процесу глобального потепління, окрім результатів діяльності людини.