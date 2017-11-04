АП: Порошенко обговорив з Тіллерсоном Донбас, миротворчу місію, реформи і санкції проти Росії

У суботу відбулася телефонна розмова президента України Петра Порошенка із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої сторони обговорили врегулювання ситуації на сході України та низку інших питань.

«Співрозмовники скоординували подальші кроки задля розгортання міжнародної місії ООН на окупованій частині Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Глава держави відзначив важливість санкцій проти Росії та лідерські підходи США у цьому», – повідомили в Адміністрації президента.

Згідно з повідомленням, під час розмови йшлося також про звільнення заручників, питання прогресу України на шляху реформ і посилення стратегічного партнерства між Україною та США.

«Рекс Тіллерсон поінформував главу держави про призначення Веса Мітчелла помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії і його плани у листопаді відвідати Україну для зустрічей з українською владою», – повідомили в канцелярії українського президента.

У Держдепартаменті США не коментували теми бесіди.

У липні, під час візиту до України, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що перші кроки для припинення бойових дій на Донбасі має зробити Росія. Тоді він також висловив розчарування через відсутність прогресу у реалізації «мінських домовленостей». Тіллерсон привітав процес реформ в Україні, але наголосив, що тільки антикорупційні зусиля, зокрема створення антикорупційного суду, залучать в Україну нові інвестиції.