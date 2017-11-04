Хімічні витоки від обстрілів Донецької фільтрувальної станції можуть вбити людей у радіусі 200 метрів – ОБСЄ

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі у зв’язку з черговим обстрілом Донецької фільтрувальної станції в ніч на 4 листопада закликали не створювати загроз на об’єктах цивільної інфраструктури, які можуть обернутися загибеллю людей. Про це на сайті організації заявив спеціальний представник ОБСЄ на переговорах Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік.

«Обстріл певної цивільної інфраструктури може також викликати серйозний екологічний збиток з незліченними наслідками в регіоні, який вже сильно ослаблений більш ніж трирічним збройним конфліктом. З огляду на це, ми рішуче засуджуємо обстріл Донецької фільтрувальної станції, який відбувся в ніч на 4 листопада. Ми підкреслюємо, що прямий або близький удар тільки в одну з 900-кілограмових ємностей високотоксичного газоподібного хлору, що зберігаються на станції для очищення води, може вбити людей в радіусі 200 метрів, включаючи персонал об’єкта, і серйозно порушити постачання води для майже 350 тисяч людей по обидві сторони лінії зіткнення», – заявив Сайдік.

Спецпредставник ОБСЄ заявив, що сторони конфлікту мають «повністю усвідомити ці ризики» і уникати обстрілів цивільної інфраструктури.

«Ми наполегливо закликаємо їх дати вказівки з цього приводу своїм командирам на місцях, довести ці інструкції для створення технічних зон безпеки навколо цивільної інфраструктури і негайно завершити поточні обговорення в рамках ТКГ зі створення таких зон безпеки».

«Ми наполегливо закликаємо їх дати відповідні накази військам і озброєним формуванням на місцях, оприлюднити ці накази до створення зон безпеки навколо об’єктів цивільної інфраструктури, і невідкладно дійти згоди в поточних дискусіях ТКГ зі створення таких зон безпеки», – додав Сайдік.

Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тисяч жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак – загалом майже 600 тисяч людей, – неодноразово припиняла роботу через обстріли.