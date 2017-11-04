Дональд Трамп із Японії розпочинає тур Азією

Президент США Дональд Трамп вирушив до Японії, що стане його першою зупинкою в 5-денному турі Азією на тлі зростання напруженості щодо ядерних і ракетних випробувань Північної Кореї.

Очікується, що Трамп обговорить безпекові питання з американськими і японськими військовими на авіабазі Йокота після прибуття 5 листопада, куди він із Гаваїв вирушив у суботу.

Під час візиту до Японії, згідно з повідомленнями, президент США Дональд Трамп планує зіграти у гольф з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Наприкінці жовтня японський міністр оборони закликав США і Південну Корею вжити спільних заходів у відповідь на погрозами з боку Північної Кореї.

Напруження у відносинах між США і Пхеньяном посилюється з вересня, коли Північна Корея провела чергове, шосте за рахунком ядерне випробування.