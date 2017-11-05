«Динамо» (Київ): роботу російської версії сайту припиняли з технічних причин і скоро відновлять

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) повідомив на своєму сайті, що робота його російськомовної версії була припинена з технічних причин і відновиться 5 листопада.

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – мовиться в заяві клубу, оприлюдненій 4 листопада.

Російськомовна версія сайту «Динамо» (Київ), за повідомленнями, зникла 1 листопада, лишилися тільки українська і англійська мови. Це викликало, зокрема, схвальні відгуки в соцмережах на адресу клубу щодо його патріотичності і, навпаки, критичні зауваження російських чи проросійських авторів.