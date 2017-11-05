Трамп висловив сподівання на зустріч із Путіним щодо Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп, який прибув із візитом до Японії, ще на борту свого президентського літака сказав журналістам, що в перебігу свого 12-денного перебування в низці країн Азії сподівається зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Нам потрібна допомога Путіна щодо Північної Кореї», сказав Трамп, який прибув на військову авіабазу поблизу Токіо вранці 5 листопада. Він додав, що буде зустрічатися з багатьма різними лідерами.

Північна Корея становить «велику проблему для нашої країни і для світу», і «ми хочемо вирішити її», сказав президент США.

Як вважають, тема Північної Кореї буде однією з головних у перебігу зустрічей Трампа під час його візиту.

Крім Японії, він має відвідати Південну Корею, Китай, В’єтнам і Філіппіни.

Як припускають, його зустріч із Путіним може відбутися під час форуму організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці в Дананґу у В’єтнамі 10–11 листопада.

У Росії про можливість такої зустрічі ще 3 листопада заявляв речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Північна Корея останнім часом нарощує свої ядерні і ракетні випробування на порушення резолюцій Ради безпеки ООН; США вже застерігали, що не виключають ніяких варіантів своїх дій у відповідь.

Для Північної Кореї Росія є одним із фактичних головних зовнішньополітичних союзників: хоча Москва різко критикує Пхеньян за постійні все нові ядерні й ракетні випробування, вона в Раді безпеки ООН блокує намагання накласти на владний режим країни надто суворі, на її думку, санкції, домагаючись або відмови від посилення санкцій, або запровадження цих санкцій у пом’якшеному варіанті.