У столиці Росії затримали сотні людей на націоналістичному мітингу

У столиці Росії Москві поліція затримала сотні людей під час несанкціонованої демонстрації на Манежній площі біля Кремля.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни, затримані 263 особи. Правоохоронці заявляють, що в багатьох затриманих були ножі, кастети чи травматичні пістолети.

Тим часом російський правозахисний портал «ОВД-Инфо» повідомляє про не менш ніж 286 затриманих у Москві. Загалом станом на 15-у годину московського часу відомо про 310 затриманих у Москві і ще шести містах Росії – Краснодарі, Красноярську, Пермі, Ростові-на-Дону, Саратові, Санкт-Петербурзі.

Частину затриманих уже відпустили без висунення звинувачень, на інших складають протоколи.

За повідомленнями, йдеться про акції, які анонсував супротивник влади Росії В’ячеслав Мальцев, який визначає себе як націоналіста і анархіста, і його рух «Артпідготовка».

Іще 2013 року він оголосив «революцію» і «початок нової історичної доби» на 5 листопада 2017 року. Він закликав своїх прихильників цього дня вийти в центри російських міст і стояти там, «доки президент Володимир Путін не подасть у відставку». Нещодавно він іще раз звернувся з таким зверненням до прихильників через відеосервіс YouTube.

Сам Мальцев перебуває поза межами Росії. Улітку він утік із країни, коли, за словами його соратників, дізнався про кримінальну справу проти нього за екстремізм. У зв’язку з цією справою за статтею про заклики до екстремістської діяльності суд у Москві заочно призначив Мальцеву арешт, його оголосили в міжнародний розшук. 26 жовтня суд у Красноярську визнав рух «Артпідготовка» екстремістським і заборонив його діяльність; це рішення ще не набуло чинності.

Попереднього дня також десятки націоналістів були затримані в Москві й інших містах Росії у зв’язку з так званими «російськими маршами» – демонстраціями російських націоналістів із нагоди російського свята, Дня народної єдності, 4 листопада.

Крім того, того ж дня, а перед тим і попередніми днями й тижнями, затримували і прихильників руху «Артпідготовка» напередодні його акції 5 листопада. Тоді Федеральна служба безпеки Росії заявила 3 листопада, що викрила «законспірований осередок» прихильників В’ячеслава Мальцева в Москві, які нібито планували підпали адміністративних будівель і напади на поліцію. Також ФСБ повідомила тоді, що припинила діяльність руху «Артпідготовка» ще у п’яти містах Росії, члени якого «планували резонансні екстремістські акції». Сам Мальцев заявляв, що ще напередодні акції 5 листопада були затримані загалом понад сто його прихильників по всій Росії.