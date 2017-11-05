На Полтавщині відкрили кілька кримінальних проваджень через спробу рейдерства на агрофірмі

Поліція Полтавщини повідомила, що відкрила кілька кримінальних проваджень за фактом спроби силового захоплення активів агрофірми.

Також поліція подала клопотання про накладення арешту на вилучене майно правопорушників, мовиться в повідомленні.

Поліція нагадала, що 4 листопада, отримавши інформацію від місцевих мешканців, затримала на Полтавщині понад 40 осіб, які «силовими методами намагалися заволодіти активами агрофірми», назви якої не наводять.

«Ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, проте також були затримані в Оржицькому та Лубенському районах. Під час втечі один із автомобілів правопорушників травмував поліцейського та технічно пошкодив кілька транспортних засобів місцевих жителів», – повідомили в поліції.

«Наразі всі особи фігурантів поліцією встановлені та допитані. В основному це молоді чоловіки віком від 19 до 36 років, мешканці Києва, Запоріжжя та Кременчука. Під час огляду транспортних засобів слідчі виявили низку речових доказів, серед яких кілька предметів, схожих на пістолети. Вилучені речі направлені на експертизу. Після висновків фахівців будить ухвалені відповідні законні процесуальні рішення», – додали правоохоронці.

За їхнім повідомленням, за цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками частини 2 статті 206 (протидія законній господарській діяльності) та частини 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Повідомляючи 4 листопада про затримання нападників, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у фейсбуці: «Я вже попереджав. Для тих, хто досі не зрозумів: ми живемо у правовій державі, де всі непорозуміння, в тому числі у господарчих відносинах, вирішуються в суді. Для рейдерів, які це ігнорують, повторюю: буде тільки обличчям у підлогу».