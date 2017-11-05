Ірак: через подвійний вибух у поліцейській будівлі є загиблі та поранені

Щонайменше шестеро людей загинули і близько десятка поранені 5 листопада в результаті подвійного вибуху в іракському місті Кіркук, що на півночі країни. Обидва напади були скеровані проти будівлі, яку використовує шиїтська поліція в центрі міста.

Перший нападник підірвав вибухівку в автомобілі біля будівлі, інший – підірвався безпосередньо в будівлі.

Відповідальності за напад ніхто на себе не взяв.

Минулого тижня іракські військові, підтримувані шиїтськими силами, вибили з-під контролю сил курдської «пешмерги» місто Кіркук.

Багатий на нафту Кіркук – етнічно змішане місто, яке з 2014 року перебувало під контролем автономного регіону Іракський Курдистан.

Іракські сили взяли під свій контроль Кіркук після проведеного у вересні в Курдистані референдуму, проти якого виступив Багдад. Голосування проводилося в Іракському Курдистані і спірних між Багдадом і автономним регіоном районах, включаючи Кіркук.