Генсекретар ООН стурбований відставкою прем’єр-міністра Лівану

Генеральний секретаре ООН Антоніу Ґутерріш висловив стурбованість через відставку прем’єр-міністра Лівану Саада Харірі. Як йдеться на сайті організації у неділю, Ґутерріш сподівається, що всі сторони зосередяться на підтримці державних інститутів у відповідності Конституції і що їхні зусилля будуть спрямовані на гарантування безпеки і стабільності в країні.

«Організація Об’єднаних Націй, як і раніше, прихильна підтримці безпеки, суверенітету і територіальної цілісності Лівану», – йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі 4 листопада оголосив, що йде у відставку, і заявив про загрозу власному життю. У телезверненні 4 листопада із Саудівської Аравії, де він перебував з візитом, Харірі повідомив також, що причиною відставки стало втручання Ірану у внутрішні справи Лівану і посилення позицій угруповання «Хезболла».

Саад Харірі був прем’єром Лівану з 2009 до 2011 року. Його кабінет пішов у відставку на тлі подій так званої Арабської весни. У 2016 році Харірі знову був призначений прем’єр-міністром країни. Його уряду значною мірою вдалося захистити країну від наслідків громадянської війни в сусідній Сирії.

Міжнародні аналітики не виключають, що відставка Харірі може викликати напруженість в країні.