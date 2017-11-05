Щонайменше 20 людей загинули через стрілянину в церкві у Техасі – ЗМІ США

Американські ЗМІ у неділю повідомляють, що щонайменше 20 людей загинули через стрілянину у церкві в штаті Техас. Згідно з повідомленнями, поранені щонайменше 30 людей. Є також непідтверджені дані про 25 загиблих.

Як повідомили місцеві ЗМІ, близько полудня в Баптистську церкву в місті Сазерленд-Спрінґз увійшов чоловік і відкрив вогонь. За попередніми даними, людина, яка стріляла, мертва.

Місто Сазерленд-Спрінґз розташоване за приблизно 50 кілометрів на південь від Сан-Антоніо.

Президент США Дональд Трамп написав на сторінці у Twitter: «Хай Бог буде з людьми із Сазерленд-Спрінґз, штат Техас. На місці події знаходяться ФБР і правоохоронні органи. Я спостерігаю за ситуацією з Японії».