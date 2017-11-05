Бойовики обстріляли з «Градів» прифронтові населені пункти Донеччини – штаб

У прес-центрі штабу АТО у неділю ввечері повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» прифронтові населені пункти Донеччини.

«Бойовики, грубо порушуючи мирні домовленості, обстріляли з реактивних систем залпового вогню прифронтові населені пункти Донеччини – під удар з «Градів» практично одночасно потрапили населені пункти Авдіївка та Опитне. По Авдіївці російськими найманцями було випущено 137, а по Опитному – 110 реактивних снарядів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у штабі заявили з посиланням на українську сторону СЦКК, що з боку проросійських бойовиків другу добу поспіль продовжуються провокації під час здійснення ремонтно-відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.

«3 листопада 2017 року НЗФ ОРДО обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Співробітники станції зафіксували пошкодження резервного хлоропроводу. Ця бойова активність спрямована насамперед на обґрунтування їхніх обстрілів та дискредитацію підрозділів Збройних сил України. А також пов’язана з небажанням НЗФ ОРДО проведення планових регламентних робіт з обслуговування камери та її нормального функціонування щодо верифікації випадків порушення режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Водночас в угрупованні «ДНР» заявили, що то ЗСУ стріляли з «Градів», зокрема в районі аеропорту Донецька і по селу Яковлівка, розташованому неподалік. Також бойовики звинуватили українських військових в обстрілі Київського району Донецька, в результаті чого поранень зазнала одна людина.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.