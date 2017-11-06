Помічник держсекретаря США відвідає Україну наприкінці європейського турне

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл відвідає Україну наприкінці 10-денної поїздки до Європи, яка розпочнеться сьогодні, 6 листопада, у Брюсселі. У заяві Держдепартаменту йдеться, що Мітчелл зустрінеться з українськими лідерами 14–16 листопада.

Дипломат «знову підтвердить прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та закликає Україну продовжувати проводити критичні реформи», сказано в повідомленні. Мітчелл також зустрінеться з бізнесовими і громадськими лідерами, щоб обговорити зусилля України для перетворення на «процвітаючу, безпечну та демократичну європейську державу».

У суботу, 4 листопада, відбулася телефонна розмова президента України Петра Порошенка із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої сторони обговорили врегулювання ситуації на сході України, зокрема, надсилання миротворців ООН. Наприкінці листопада Київ із цим же порядком денним відвідав спеціальний посланець президента США Курт Волкер.

Підтримувані Росією сепаратисти контролюють частини Луганської та Донецької областей, у тому числі кордон між цими територіями та Росією, який, за даними Києва, використовується для постачання зброї та військового персоналу з Росії.

Внаслідок протистояння урядових сил та сепаратистів, підтримуваних Росією, з квітня 2014 року на Донбасі загинули понад 10 тисяч людей.