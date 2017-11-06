На Донбасі поранені двоє українських військових, ситуація загострюється – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 5 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. «Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення», – заявляють у штабі, звинувачуючи підтримуваних Росією бойовиків у застосуванні «важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування».

Як ідеться в ранковому зведенні, сепаратисти впродовж кількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по українських опорних пунктах поблизу Авдіївки та Опитного.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Під час обстрілів противник двічі застосовував реактивні системи залпового вогню, 8 разів міномети різних калібрів, один раз – 122-міліметрову артилерію», – інформує штаб.

Водночас в угрупованні «ДНР» заявили, що то ЗСУ стріляли з «Градів», зокрема в районі аеропорту Донецька і по селу Яковлівка, розташованому неподалік. Також бойовики звинуватили українських військових в обстрілі Київського району Донецька, в результаті чого поранень зазнала одна людина.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.