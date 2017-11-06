Саудівська Аравія звинувачує Іран у «військовій агресії» через пуск ракети єменськими повстанцями 

Військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії звинувачує Іран у причетності до пуску по Ер-Ріяду балістичних ракет повстанцями єменського руху Хуті. Коаліція попереджає, що цей факт може розглядатися як акт війни, і що вона залишає за собою «право відповідати».

«Роль Ірану та його безпосереднє командування силами Хуті є явним актом агресії, спрямованим на сусідні країни та загрожує миру та безпеці в регіоні та у всьому світі», – йдеться в поширеній зранку 6 листопада заяві.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії закрила доступ до узбережжя, моря та повітря Ємену 30 жовтня – після того, як балістичні ракети були спрямовані на Ер-Ріяд двома днями раніше.

ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Єгипет, Йорданія, Марокко, Сенегал і Судан беруть участь в альянсі під керівництвом Саудівської Аравії. Коаліція звинуватила Іран у постачанні повстанцям Хуті ракети, яка цілила в міжнародний аеропорт Ер-Ріяда. Саудівська Аравія заявила, що перехопила ракету, перш ніж вона досягла цілі.

