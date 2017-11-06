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06 Листопад 2017, Київ 10:17
Новини | Міжнародні

Трамп назвав несправедливими торговельні зв’язки США та Японією

Президент США Дональд Трамп (л) і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, Токіо, 6 листопада 2017 року

Президент США Дональд Трамп, який перебуває з візитом у Японії, назвав торговельні зв’язки цієї країни зі Сполученими Штатами несправедливими.

«Ми прагнемо до справедливої та відкритої торгівлі, але зараз наша торгівля з Японією не є справедливою та відкритою. США мають величезний дефіцит у торгівлі з Японією впродовж багатьох років, тому нам доведеться вести переговори», – заявив Трамп 6 листопада перед початком офіційних переговорів з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе.

Президент США також повідомив, що мільйони японських автомобілів продаються в Сполучених Штатах, натомість у Японії – лише незначна частка автівок американського виробництва.

Під час президентської кампанії та вже перебуваючи в Білому домі Трамп часто нарікав на попередні торговельні угоди США з іноземними державами. Він погрожував переглянути або вийти з багатьох угод, заявивши, що вони скорочують кількість робочих місць у США.

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