Вік убитих у Техасі людей становить від 5 до 72 років

Вік людей, убитих внаслідок стрілянини в церкві в американському штаті Техас, становить від 5 до 72 років, повідомив представник Департаменту громадської безпеки штату Фріман Мартін. За його даними, 23 жертви були знайдені безпосередньо в церкві, ще двоє – поруч із будівлею, один поранений помер у лікарні.

Влада вважає, що особа, яка стріляла, не пов’язана з жодною організованою терористичною групою. Це був чоловік віком від 20 років, «одягнутий у все чорне, в тактичному спорядженні та балістичному жилеті», вказав Фріман Мартін. Згодом нападник був виявлений у своєму автомобілі мертвим з вогнепальним пораненням – після того, як його переслідували сили безпеки.

Зловмисник зайшов 5 листопада близько полудня за місцевим часом в Баптистську церкву в місті Сазерленд-Спрінґз і відкрив вогонь. Місто Сазерленд-Спрінґз розташоване за приблизно 50 кілометрів на південь від Сан-Антоніо.

Президент США Дональд Трамп написав на сторінці у Twitter: «Хай Бог буде з людьми із Сазерленд-Спрінґз, штат Техас. На місці події знаходяться ФБР і правоохоронні органи. Я спостерігаю за ситуацією з Японії».