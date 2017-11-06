У Киргизстані застрелений брат засудженої опозиціонерки

Міністерство внутрішніх справ Киргизстану 6 листопада повідомило, що кілька людей у масках увірвалися вночі до будинку брата засудженої політичної діячки Аїди Салянової, 42-річного Улана, і вбили його. Міністерство заперечило політичні мотиви вбивства і повідомило про початок розслідування.

Убивство сталося менш як через місяць після того, як суд у столиці країни Бішкеку визнав Аїду Салянову винною у зловживанні посадою та засудив її до п’яти років ув'язнення, але відклав виконання покарання, поки її дворічна дочка не досягне 14 років.

Салянова була одним із провідних членів партії «Ата-Мекен» («Батьківщина»), вона наполягає на своїй невинуватості, називаючи справу політично мотивованою. Органи влади розпочали розслідування щодо Салянової в березні, через кілька днів після того, як лідер «Ата-Мекен» Омурбек Текебаєв був заарештований у справі про хабарництво. Прихильники політика вважають справу сфабрикованою.

Текебаєв був засуджений у серпні до восьми років ув'язнення. Його прихильники заявляють, що вирок мав на меті перешкодити йому взяти участь у виборах.