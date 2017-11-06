Журналістка Тетяна Фельгенгауер вийшла в ефір уперше після нападу

Журналістка російської радіостанції «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер 6 листопада вперше після замаху на її життя вийшла в ефір, як гість взявши участь у ранковому шоу. Під час розмови з колегами вона розповіла про стан здоров'я, перебіг лікування, а також пообіцяла повернутися до роботи до Нового року.

Фельгенгауер подякувала за підтримку людям, які підтримали її після нападу.

Напад на Тетяну Фельгенгауер стався 23 жовтня, коли зловмисник з ножем вдерся до будівлі редакції і завдав журналістці удар у шию.

48-річний громадянин Ізраїлю та Росії Борис Гриц був затриманий після нападу. Чоловікові висунуті обвинувачення в замаху на вбивство. Він перебуває під арештом.