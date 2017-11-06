Депутат-утікач Онищенко заперечує плани отримати громадянство Німеччини

Народний депутат України Олександр Онищенко не планує отримувати в Німеччині громадянство, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на слова політика, який спростовує інформацію німецького медіа-ресурсу Deutsche Welle.

За словами Онищенка, він планував подавати документи на візу 6 листопада. Він заявив, що ніяких документів, окрім реєстрації проживання на території Німеччини, він до управи селища Герцлаке не подавав.

Онищенко пояснив, що хоче отримати візу, щоб було право на ведення бізнесу. «Я живу там з 1992 року. У Німеччині я займаюся спортивним бізнесом. Готую коней до змагань», – зазначив нардеп.

Раніше Deutsche Welle з посиланням на бургомістра німецького селища Герцлаке повідомило, що ще кілька місяців тому Онищенко приніс в управу документи на отримання німецького громадянства.

Депутат-утікач є фігурантом щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Верховна Рада в липні 2016 року позбавила Онищенка депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 29 людей – наразі 7 людей, у тому числі Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 людей надіслані до суду, з них щодо 7 людей набрав законної сили обвинувальний вирок.