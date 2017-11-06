Порошенко може подати законопроект про антикорупційний суд протягом двох тижнів – представник у Раді

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що Петро Порошенко може подати до парламенту свій варіант законопроекту про антикорупційний суд протягом двох тижнів.

«Президент України закликає всі комітети та зацікавлені фракції створити робочу групу з напрацювання основних тез і принципів закону про Антикорупційний суд», – сказала вона у ході Погоджувальної ради.

За її словами, без такої робочої групи неможливо буде досягнути консенсусу в сесійній залі парламенту.

«Якщо протягом двох тижнів не буде створено таку робочу групу і не буде внесено основні позиції, президент готовий вже через два тижні представити парламенту свій варіант законопроекту», – повідомила Луценко.

Мітингувальники біля будівлі Верховної Ради вимагають, серед іншого, створити Антикорупційний суд.

У жовтні президент Порошенко на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі заявив, що у Верховній Раді є необхідна для ухвалення проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів. За словами голови держави, відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний.

Західні партнери України вимагають також створення спеціального антикорупційного суду.

Між тим, створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів, схвалений у 2016 році. На початку лютого законопроект про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у ці редакції суперечить Конституції України. У жовтні законопроект відкликали.