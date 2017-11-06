Поліція розслідує обставини побиття у центрі Києва дипломата

Поліція розслідує обставини побиття у центрі Києва іноземного дипломата.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, інцидент стався на майдані Незалежності в ніч із п’ятниці на суботу, 4 листопада, служба безпеки одного із посольств звернулася до правоохоронців вранці 5 листопада.

«40-річний потерпілий розповів, що прямував вночі до закладу швидкого харчування і слухав плеєр. Коли піднявся із пішохідного переходу, йому назустріч ішов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники – і отримав удар в обличчя», – повідомив керівник відділу Шевченківського управління поліції Iгор Падюк.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 (Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці не уточнюють прізвища дипломата, проте, за даними видання «Обозреватель» постраждалим є співробітник посольства США Омар Карденті.