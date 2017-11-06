Ув’язнений у Росії кримчанин Лугін просить Порошенка про екстрадицію

Ув’язнений в російській в’язниці кримчанин Андрій Лугін направив чергове прохання про екстрадицію його в Україну. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії розповіла дружина Лугіна Ірина.

За її словами, він звернувся до президента України, ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), правозахисників і журналістів.

«Це звернення ‒ це крик душі, вже немає сил кудись звертатися, нам пишуть відписки. Він просить передати його в Україну для подальшого захисту прав у своїй кримінальній справі та зміни вироку», ‒ зазначила дружина.

У зверненні Лугін просить вирішити питання всіх жителів Криму, яким «силоміць нав’язали громадянство Російської Федерації».

«У зв'язку з тривалим порушенням прав людини (з 2014 року) розглянути можливість «пріоритетності» колективного звернення і винесення остаточного рішення за фактами «визнання громадянами Російської Федерації» в можливо короткі терміни ‒ чим раз і назавжди у Росії заберуть можливість перешкоджання поверненню громадян України в Україну і відновлять суверенні права, які порушує Російська Федерація з березня 2014 року», ‒ звернувся ув’язнений.

Раніше стало відомо, що Андрій Лугін отримав відмову на прохання про переведення на територію України від офісу уповноваженого з прав людини в Росії. Причина відмови ‒ нібито російське громадянство ув’язненого.

Наприкінці квітня повідомлялося, що екс-депутат Керченської міськради Андрій Лугін, який відбував на той момент покарання у СІЗО Сімферополя, здійснив спробу суїциду при спробі етапувати його в Росію. На початку травня повідомлялося, що Лугіна після операції відвезли в невідомому напрямку.

Лугін був засуджений у 2010 році на довічне ув’язнення. Суди двох інстанцій визнали його винним у вбивстві та участі в злочинному угрупованні Андрія Лаптєва, яке діяло в Керчі в 90-х роках. В оприлюдненому зверненні Андрій Лугін заявляє, що протягом останніх трьох років підконтрольні Росії чиновники в Криму порушують його права.