Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запустив суперечливий проект будівництва опери у центрі Стамбула, зазначивши, що нова будівля стане символом міста.

6 листопада Ердоган заявив, що нова модерна будівля дасть нове життя площі Таксим. Ця площа стала місцем масових протестів у 2013 році проти тоді ще прем’єр-міністра Ердогана, які спалахнули після оголошення проекту розвитку центрального парку Ґезі.

Оперу на 2,5 тисячі місць мають відкрити у 2019 році. Вона будуватиметься на місці Культурного центру Ататюрка. Його збудували у 1969, але практично відразу він був закритий через пожежу. У 1978 році центр знову відкрили, а у 2008 – закрили на реконструкцію, яка так і не розпочалася.

Критики будівництва опери заявляють, що таким чином буде зруйнований символ Мустафи Кемаля Ататюрка, творця модерної Туреччини.