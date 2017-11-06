У парламенті Британії 7 листопада пройдуть дебати про Голодомор

У британському парламенті 7 листопада відбудуться дебати про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Як йдеться в повідомленні на сайті парламенту, дебати, ініційовані депутаткою Полін Латам, відбудуться о 16:30 за київським часом.

Минулого місяця на обговоренні нової книги про трагічні події в Україні у 1932-1933 роках років Латам і її колега, депутат від Консервативної партії Джон Віттінгдейл заявили, що британський парламент повинен знову порушити питання про визнання Голодомору геноцидом.

У вересні, виступаючи на дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН, президент України Петро Порошенко закликав країни-члени ООН визнати Голодомор в Україні в 1932-1933 роках актом геноциду.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.