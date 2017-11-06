Порошенко: добре, що суд ухвалив рішення про перегляд справи Колмогорова

Президент України Петро Порошенко вітає рішення суду про перегляд справи прикордонника Сергія Колмогорова і звільнення його з-під варти.

«Як Верховний головнокомандувач вболівав і вболіваю за долю Сергія Колмогорова. Добре, що суд ухвалив рішення про перегляд його справи з урахуванням всіх її складних обставин», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних та цивільних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову і звільнив його з-під варти. Також спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Колмогорова в суді першої інстанції.

Прокуратура просила суд залишити у силі вирок Колмогорову. Захист Колмогорова просив переглянути вирок, заявляючи, що суд попередньої інстанції «неправильно трактував експертизи і свідчення».

У листопаді 2016 року Приморський райсуд Маріуполя визнав Колмогорова винним у вбивстві і засудив його до 13 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок у силі.

Колмогорова визнали винним у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпосту наказав підлеглим стріляти. Унаслідок цього водій не постраждав, а жінка, пасажирка авто, загинула.