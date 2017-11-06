Суд не визнав прикордонника Колмогоров невинуватим – прокуратура

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ не визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинуватим, а направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд до першої інстанції. Про це заявив представник головної військової прокуратури Віталій Панченко.

«Рішенням суду Колмогоров Сергій не визнаний невинуватим у вчинені злочину... судом касаційної інстанції скеровано вказане кримінальне провадження на новий судовий розгляд», – наголосив прокурор.

За його словами, питання, які були оголошені захистом, будуть додатково досліджені і перевірені за участю захисту під час судового розгляду.

«З позиції, яку було досліджено експертно і перевірено в суді шляхом допиту експерта, було встановлено, що кулю випустили з місця, де перебував Колмогоров. У суді також встановлено, що інших співслужбовців Колмогорова на вказаному місці не було. Тому в органу досудового розслідування були і є підстави обвинувачувати Колмогорова в здійсненні пострілу», – додав Панченко.

Сьогодні Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних та цивільних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову і звільнив його з-під варти. Також спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Колмогорова в суді першої інстанції.

Прокуратура просила суд залишити у силі вирок Колмогорову. Захист Колмогорова просив переглянути вирок, заявляючи, що суд попередньої інстанції «неправильно трактував експертизи і свідчення».

У листопаді 2016 року Приморський райсуд Маріуполя визнав Колмогорова винним у вбивстві і засудив його до 13 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок у силі.

Колмогорова визнали винним у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпосту наказав підлеглим стріляти. Унаслідок цього водій не постраждав, а жінка, пасажирка авто, загинула.