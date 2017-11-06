На Дніпропетровщині житло для переселенців реконструюють коштом Німеччини

Коштом Німеччини у п’яти територіальних громадах Дніпропетровщини реконструюють житло для переселенців з Донбасу, а також навчальні заклади. Про це 6 листопада повідомив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віталій Литвин.

За його словами, на реалізацію цього проекту уряд Німеччини виділив близько 65 мільйонів гривень.

За даними посадовця, програма втілюється у життя у Павлограді, Кам’янському, Верхньодніпровську, Вільногірську та селі Чумаки Дніпропетровського району.

«Там ремонтують малосімейні квартири і гуртожитки. У кожному з п’яти будинків поселяться від 40 до 60 людей. Ремонти завершаться наступного року», – сказав Віталій Литвин.

Минулого тижня голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що на Дніпропетровщині Світовий банк профінансує проекти з підтримки переселенців і учасників бойових дій. За його даними, Кривий Ріг, Кам’янське, Жовті Води та Сурсько-Литовська об’єднана громада Дніпропетровщини виграли відповідні гранти Світового банку. Зокрема, Світовий банк профінансує проекти Кривого Рогу і Кам’янського: тут кошти підуть на модернізацію Координаційного центру допомоги переселенцям та створення реабілітаційного відділення для військових.

На Дніпропетровщині офіційно зареєстровано 80 тисяч переселенців із зони бойових дій на Донбасі. Раніше коштом Німеччини для їхнього проживання створили 5 модульних містечок, зокрема, і найбільше в Україні транзитне містечко для переселенців у Павлограді.