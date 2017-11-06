У Росії розслідують «обстріли українськими силовиками цивільного населення Донецька»

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу через «нові факти масованих артилерійських обстрілів українськими силовиками цивільного населення Донецька з установок «Град».

«У результаті цих дій українських Збройних сил, які вчинили тяжкий воєнний злочин, постраждали кілька дітей, одна з яких загинула. Крім того, під вогнем опинилися об’єкти цивільної інфраструктури», – мовиться у повідомленні Слідчого комітету Росії, опублікованому 6 листопада.

Тим часом самі бойовики підтвердили, що діти загинули зовсім не від нібито «обстрілу Донецька з «Градів». За інформацією так званої «адміністрації» Петровського району Донецька, діти підірвалися 5 листопада на боєприпасі, у результаті один школяр загинув, ще двоє у важкому стані доставлені до лікарні.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».