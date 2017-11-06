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07 Листопад 2017, Київ 01:21
Новини | Міжнародні

У Росії розслідують «обстріли українськими силовиками цивільного населення Донецька»

Олександр Бастрикін

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу через «нові факти масованих артилерійських обстрілів українськими силовиками цивільного населення Донецька з установок «Град».

«У результаті цих дій українських Збройних сил, які вчинили тяжкий воєнний злочин, постраждали кілька дітей, одна з яких загинула. Крім того, під вогнем опинилися об’єкти цивільної інфраструктури», – мовиться у повідомленні Слідчого комітету Росії, опублікованому 6 листопада.

Тим часом самі бойовики підтвердили, що діти загинули зовсім не від нібито «обстрілу Донецька з «Градів». За інформацією так званої «адміністрації» Петровського району Донецька, діти підірвалися 5 листопада на боєприпасі, у результаті один школяр загинув, ще двоє у важкому стані доставлені до лікарні.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

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