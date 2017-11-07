Радник Трампа Пейдж зустрічався з віце-прем’єром Росії під час виборчої кампанії 2016 року

Колишній радник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж визнав на слуханнях у Конгресі, які відбулися минулого тижня, що контактував з віце-прем’єр-міністром Росії Аркадієм Дворковичем під час поїздки до Москви в 2016 році.

В оприлюдненій 6 листопада стенограмі Пейдж, який вийшов із кампанії Трампа до його обрання президентом, повідомив комітету з розвідки Палати представників, що він «коротко привітався» з Дворковичем, коли він їздив до Росії в липні 2016 року. Після повторного запитання про цей контакт Пейдж сказав, що поговорив із Дворковичем після виступу в московській Новій економічній школі.

«Це була дуже коротка взаємодія. Я не можу згадати точні слова, але це були побажання всього найкращого», – розповів Пейдж, який раніше заперечував цей контакт.

Картер Пейдж, який є колишнім інвестиційним банкіром Merrill Lynch у Москві, засвідчив також, що він знову бачився з Дворковичем на обіді під час другої поїздки до Росії в грудні 2016 року. На запитання, чи він мав приватну зустріч з Дворковичем у цій поїздці, Пейдж відповів: «(Так), ми мали, він зупинив (мене) під час обіду, (куди) я пішов… з людьми з університету».

Свідчення Картера Пейджа є частиною розслідування звинувачень щодо втручання Росії у вибори 2016 року, а також того, чи пов’язане це втручання з кампанією Трампа. Росія заперечує будь-яке втручання, Трамп незмінно заперечує будь-яку змову з Кремлем.