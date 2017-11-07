САП вважає недостатніми запобіжні заходи для сина Авакова та інших фігурантів «справи рюкзаків»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує рішення суду про обрання запобіжних заходів у вигляді особистого зобов’язання для підозрюваних у «справі рюкзаків».

Ідеться про рішення Солом'янського суду, якими 1 листопада відпустили під особисте зобов’язання сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та харківського підприємця Володимира Литвина.

Відповідні апеляційні скарги до Апеляційного суду Києва САП подала 6 листопада.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає вказані запобіжні заходи занадто м'якими та такими, що не відповідають тяжкості кримінального правопорушення та ризикам встановленим під час досудового розслідування», – йдеться в повідомленні.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну «приватну особу», як назвали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова. За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.