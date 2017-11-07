Невідомі залили вночі цементом Вічний вогонь у Києві – КМДА

У ніч з 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в Києві, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Повідомлення про пошкодження Вічного вогню надійшло на диспетчерську лінію поліції вранці, після чого поліція відразу прибула на місце події, де було виявлено вісім відер, у яких вандали, ймовірно, принесли цементний розчин.

«Ми сподіваємося, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили. І всі міські служби, які будуть потрібні, сприятимуть цьому, а записи з камер відеоспостереження допоможуть встановити особи злочинців», – заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, кінологи та газова служба.