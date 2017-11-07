Кілька сіл на окупованій частині Луганщини залишилися без водопостачання

В угрупованні «ЛНР» повідомили, що 6 листопада припинилося водопостачання населених пунктів Весела Гора, Привітне та Обозне Слов’яносербського району, які контролюють підтримувані Росією бойовики.

Сепаратисти вказують, що це сталося після того, як була «без попередження зупинена подача води з підконтрольної Україні Петрівської насосної станції».

Товариство «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) 6 листопада знеструмило Петрівський водозабір Попаснянського водоканалу, повідомив сайт DW.com з посиланням на генерального директора підприємства Володимира Грицая. Причиною знеструмлення є борг водоканалу, який станом на 6 листопада складає майже 157 мільйонів гривень та постійно зростає. При цьому борг сформувався саме за рахунок боргів території, контрольованої угрупованням «ЛНР», бо 90 відсотків води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію.

Грицай зазначив, що вирішити проблему глибокої господарської кризи підприємства не допомагають ані звернення до президента та прем'єр-міністра України, ані до керівників профільних міністерств та відомств.

Про цю проблему Грицай писав ще у вересні. «Кабмін спочатку зобов'язав ЛЕО постачати струм на неконтрольовані території (НКТ), потім став ігнорувати наказ про обмеження поставок електроенергії на НКТ в разі відсутності платежів, пізніше змусив оплачувати борги НКТ за рахунок платежів підконтрольної території, після чого проігнорував втрату компанією контролю над своїми ресурсами, захопленими бандформуванням «ЛНР», – ішлося в розміщеній на сайті підприємства статті.

На початку грудня 2016 року Київ через борги зупиняв подачу води в окермі райони Луганської області.