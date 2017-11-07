Климпуш-Цинцадзе: ще маємо «важливу невиконану домашню роботу» і сподіваємося на підтримку ЄС

Віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що українська влада має «важливу невиконану домашню роботу» і сподівається на підтримку з боку Євросоюзу.

«Ми розуміємо, що ще маємо важливу невиконану домашню роботу й сподіваємося на підтримку з боку ЄС, який має зберігати єдність та сприймати Україну, як невід’ємну частину європейського світу», – сказала вона у Брюсселі на міжнародному форумі присвяченому 50-тій річниці з дня заснування Світового конгресу українців.

Віце-прем’єр зауважила, що нині Україна веде боротьбу одночасно на кількох фронтах.

«Перший – це боротьба з посткомуністичною, бюрократичною системою державного управління. Другий фронт – боротьба за трансформацію, реформи та краще життя для кожного українського громадянина. Третя війна – це війна, де Україна бореться на своїй власній території проти зовнішньої агресії. Всі ці три речі відбуваються одночасно», – заявила вона.

З нагоди свого 50-ліття Світовий Конґрес Українців (СКУ) зібрав у Брюсселі в приміщенні Європейського економічного і соціального комітету міжнародний форум високого рівня. Політики, чиновники від ЄС, НАТО, вчені та представники громадянського суспільства з України та інших країн обмірковують європейську інтеграцію України, євроатлантичну інтеграцію України, план Маршалла для України, права людини і протидію російській дезінформації. З іншого боку, програма містить обговорення процесу реформ в Україні в контексті імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною та Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, а також Мінського процесу.