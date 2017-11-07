Поліція затримала 2 людей за використання радянської символіки у Запоріжжі

Поліція Запоріжжя заявляє про затримання двох людей через використання радянської символіки на акції до сторіччя Жовтневої революції.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на акцію в Запоріжжі 7 листопада зібралися близько 70 осіб, вони мали при собі червоні прапори.

Під час акції поліцейські вилучили один прапор із комуністичною символікою. Затриманих чоловіка 1939 року народження і жінку 1959 року народження – доправили до Олександрівського райвідділу поліції. Наразі вирішується питання щодо притягнення цих осіб до адміністративної відповідальності, повідомили у прес-службі поліції регіону.

По завершенню мітингу його учасники пройшлися ходою однією з вулиць міста до будівлі, в якій раніше розташовувався обком зараз забороненої Компартії. Під час ходи окремі учасники вигукували слова «Слава Жовтню!».

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону Комуністичної партії. Була заборонена офіційна діяльність партії або участь її у майбутніх виборах. У липні 2014 року Міністерство юстиції подало судовий позов про заборону КПУ.