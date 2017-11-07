Климпуш-Цинцадзе: Угорщина, блокуючи євроінтеграцію України, обмежує й майбутнє нацменшин

Віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Угорщина, блокуючи євроатлантичну інтеграцію України, обмежує й майбутнє нацменшин.

«У цьому складному контексті Україна пояснила свою готовність до діалогу й своє неприйняття будь-яких ультимативних заяв з боку Угорщини, яка, пропонуючи блокування європейської та євроатлантичної інтеграції України, обмежує права угорської меншини в Україні», – заявила вона.

Віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе і міністр освіти й науки Лілія Гриневич виступили перед постійними представниками країн ЄС при євроустановах (COREPER) із роз’ясненнями щодо закону про освіту, зокрема пункту щодо мови освітнього процесу.

«Ми детально пояснили європейським дипломатам для чого була започаткована реформа системи освіти, наскільки вона необхідна для того, щоб у майбутньому ми почували себе, як конкурентноспроможна нація і як ми змінимо підходи до навчання дітей, якими інструментами ми їх «озброїмо», – повідомила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр-міністр також заявила, що представникам держав ЄС пояснили, що «Закон про освіту» є рамковим, а конкретні плани його імплементації ще розроблятимуться додатково.

«У законі про загальну середню освіту, в додаткових інструкціях та підзаконних актах буде далі розроблятися план його імплементації. Ми переконані, що в рамках цього другорядного законодавства ми зможемо відобразити всі ті домовленості, на які ми вийшли з нашими партнерами з Польщі, Болгарії і, я сподіваюся, ми вийдемо й із румунською стороною», – повідомила Климпуш-Цинцадзе.

Керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше заявляв, що його країна не зможе підтримати євроінтеграційні зусилля України, через це Будапешт заветував скликання засідання комісії НАТО-Україна, запланованого на 6 грудня, через ухвалення Україною змін до законодавства про освіту.

Він попередив, що Угорщина робитиме ці дипломатичні кроки доти, поки закарпатські угорці не визнають, що мовно-освітня ситуація не врегульована для них належним чином.

Відповідаючи на запитання журналістів, Сійярто повідомив, що наразі немає можливості якось обійти угорське вето, оскільки скликання комісії НАТО-Україна потребує одностайного голосування.

Джерела в НАТО тим часом, повідомляли, що в планах на грудень засідання Комісії Україна-НАТО не значилося.