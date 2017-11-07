Із парламенту Шотландії евакуювали людей через підозрілий пакет

Поліція повідомляє про евакуацію людей із парламенту Шотландії в Единбургу після виявлення підозрілого пакунка.
«Як запобіжний захід людей із будівлі евакуювали, розслідування триває», – повідомляє поліція 7 листопада.
Інформаційне агентство Reuters цитує неназване джерело, яке заявляє, що підозрілий білий порошок був надісланий депутатові із Консервативної партії.
У шотландському парламенті підтвердили, що поліція розслідує інцидент.
Шотландія є частиною Великої Британії, але має власний парламент.
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