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07 Листопад 2017, Київ 16:18
Новини | Міжнародні

Із парламенту Шотландії евакуювали людей через підозрілий пакет

Будівля парламенту Шотландії, архівне фото

Поліція повідомляє про евакуацію людей із парламенту Шотландії в Единбургу після виявлення підозрілого пакунка.

«Як запобіжний захід людей із будівлі евакуювали, розслідування триває», – повідомляє поліція 7 листопада.

Інформаційне агентство Reuters цитує неназване джерело, яке заявляє, що підозрілий білий порошок був надісланий депутатові із Консервативної партії.

У шотландському парламенті підтвердили, що поліція розслідує інцидент.

Шотландія є частиною Великої Британії, але має власний парламент.

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