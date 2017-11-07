Понад 2 тисячі поліцейських, які не пройшли переатестацію, відновилися через суди – поліція

Понад дві тисячі поліцейських, які не пройшли переатестацію і звільнені з посади, відновилися через суди. Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит агентства «Українські Новини».

«Станом на 17 жовтня 2017 року на виконання рішень судів на посадах відновлені 2 105 поліцейських, які перед цим звільнені зі служби через службову невідповідність», – сказано у відповіді.

У Нацполіції зазначається, що всього атестацію пройшли 86 219 поліцейських, за її результатами з мотивуванням «через службову невідповідність» 5 068 поліцейських були знижені в посаді, а 5 436 –звільнені.

Національна поліція України була офіційно створена 7 листопада 2015 року шляхом реформування системи попередніх органів міліції і переатестації працівників цих органів.