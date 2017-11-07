За останні 10 років Росія вперше увійшла в трійку найбільших інвесторів України – Держстат

За останні 10 років Росія вперше увійшла в трійку країн за обсягом інвестицій в Україну. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними служби, за період з січня по червень 2017 року в Україні спостерігається приріст прямих іноземних інвестицій – на 1656,5 мільйона доларів США.

До четвірки найбільших країн-інвесторів в економіку України входять Кіпр ( 9925,4 мільйона доларів або 25,5% в структурі іноземних інвестицій), Нідерланди (16,2%), Росія (11,4%) і Велика Британія (5,5%).

У звітах Держстату ще на кінець 2016 року Росія перебувала на четвертій сходинці за обсягом інвестицій – її частка складала 10,2%, у 2015 та 2014 роках частка російських інвестицій була трохи більше 6%, у 2010 році – 7%.

В 2007-2009 та 2011 роках Росія взагалі не потрапила до четвірки найбільших країн-інвесторів в економіку України – четверте місце посідала Австрія.

За 10 років Росія вперше посіла третю сходинку за обсягом інвестицій і Україну у 2017 році. З 2008 по сьогодні Кіпр завжди посідав перше місце.

У Держстаті уточнюють, що дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Нацбанку про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ.

Крім того, за даними Держстату, за період з січня по серпень 2017 року Україна зменшила експорт до Росії на 0,3%, натомість імпорт з Росії до України збільшився на 1% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Після анексії Криму навесні 2014 року на частині Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає. Після цього Україна запроваджувала санкції щодо фізичних та юридичних осіб із Росії у зв’язку з агресією Росії проти України і підтримки нею сепаратизму на українських територіях.